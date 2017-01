Barbara Slater confirmada para o Football Talks-2017

Barbara Slater, Diretora da BBC Sport e antiga ginasta internacional, é mais uma oradora confirmada do Football Talks-2017, congresso internacional organizado pela FPF, entre 22 e 24 de março.

Barbara Slater, Diretora de Desporto da BBC, assumiu o cargo em abril de 2009. As responsabilidades que assumiu incluem o trabalho com governos de vários países, no sentido de alargar o leque de direitos de transmissão; a supervisão do planeamento e cobertura de grandes eventos desportivos e a liderança da operação de jornalismo desportivo na nova sede da BBC Sport, em Salford.