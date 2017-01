A PwC apresentará a 7ª edição do estudo “LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar”, no próximo dia 2 de fevereiro de 2016, no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira (Colégio dos Jesuítas, Rua dos Ferreiros), no Funchal.

Diversos especialistas da PwC e oradores convidados estarão, nesta ocasião, a analisar e debater o rumo da Economia do Mar em Portugal, tendo por base um conjunto de indicadores e informação recolhida pela PwC, através de um questionário preparado para o efeito.

O LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar é um projeto de responsabilidade social que visa acompanhar a evolução da economia do mar em Portugal, analisar as tendências e as escolhas que estão a ser efetuadas pelos diversos agentes económicos e partilhar essa informação com a sociedade em geral.

Esta nova edição do LEME baseia-se no tema do “Mar e do Ambiente” – um tema fundamental quando se analisa as atividades do mar. A apresentação do LEME contará com a presença de diversas figuras distintas e com profundo conhecimento acerca da Economia do Mar.

O LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar, inclui um destacável dedicado à Madeira (LEME Zoom Madeira) cujo lançamento público, ocorrerá neste evento.

Programa:

15h30 – Boas vindas

Universidade da Madeira / PwC

15h40 – Abertura

Governo Regional da Madeira

16h00 – Apresentação da 7ª edição do “LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar” (com lançamento de LEME Zoom Madeira) e da 2ª edição do LEME Mundo

Miguel Marques – Partner da PwC

16h40 – Painel: “O Mar e o Ambiente”

Moderador: Ricardo Miguel Oliveira – Diretor do Diário de Notícias da Madeira e da TSF Madeira

Oradores: Paulo Oliveira – Vice Presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Região Autónoma da Madeira

Nuno Gouveia – Direção Regional de Pescas da Madeira

Mafalda de Freitas – Presidente do Club Naval do Funchal

António Moreira – Presidente da Comissão Técnica do MAR

18h00 – Encerramento