Livros editados pelo Município de Angra disponíveis no Funchal

A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo estabeleceu uma parceria com a Livraria Jóias de Cultura, situada na cidade do Funchal, para a exclusividade de venda de todas as obras literárias editadas pelo Município de Angra do Heroísmo.

Esta nova parceria possibilita a venda das publicações literárias editadas pelo Município de Angra do Heroísmo no Funchal, cidade irmã de Angra do Heroísmo desde 9 de setembro de 2016, tendo sido enviada uma primeira remessa de livros que já se encontram disponíveis para compra por parte de todos os Madeirenses e por quem visita a ilha da Madeira.

“Esta parceria vem reforçar a ligação de amizade estabelecida entre Angra do Heroísmo e a cidade do Funchal, contribuindo não só para fortalecer os laços culturais e históricos que unem as duas cidades, mas também para que haja uma maior divulgação e alcance das publicações literárias editadas pelo Município de Angra do Heroísmo.”, Afirma Raquel Caetano Ferreira, Vereadora da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.