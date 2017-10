Um milhão de passageiros transportados na ponte aérea Porto-Lisboa

Shares

A TAP chegou à meta de um milhão de passageiros transportados na ponte aérea entre o Porto e Lisboa, assinalando a ocasião com a oferta de pastéis de nata aos clientes desta ponte aérea e de uma viagem para duas pessoas ao passageiro um milhão.

A TAP aponta em comunicado que, este ano, foram já transportados “mais de 650 mil passageiros com destino ao Porto, dos quais nove por cento (57 mil passageiros) compraram a sua viagem no Brasil e 4,5 por cento (28 mil passageiros) nos Estados Unidos”.

“A aposta é continuar a contribuir para o aumento desse número de turistas e, consequentemente, para o desenvolvimento da economia local”, complementa a TAP

O passageiro um milhão foi recebido no Porto pela campeã olímpica Rosa Mota, que é também embaixadora da TAP, que lhe ofereceu uma viagem para duas pessoas, para um destino à sua escolha.

“Este passageiro residente no Porto embarcou hoje [12 de Outubro] em Lisboa, às 16h00, rumo à Invicta, sem saber que a sua viagem faria história, sendo identificado pela tripulação já a bordo do TP1960 da TAP Express. Ao aterrar no Porto, foi recebido pela campeã olímpica de maratona Rosa Mota, a embaixadora TAP na cidade do Porto, que o premiou com uma viagem a bordo da Companhia aérea nacional”, salienta o comunicado da TAP.

À saída de Lisboa, a TAP ofereceu também aos passageiros da ponte aérea pastéis de nata, numa iniciativa que contou com a colaboração da Fábrica da Nata, que inaugurou, recentemente, a sua primeira loja na baixa portuense.

No primeiro semestre, a TAP liderou o volume de movimentos no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, registando um aumento de 16,7% neste aeroporto, entre Janeiro e Agosto, face a igual período do ano anterior.

Recorde-se que a TAP lançou o serviço de ponte aérea entre Lisboa e Porto a 27 de Março de 2016, voando 18 vezes por dia entre as duas cidades.