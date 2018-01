Hotéis de duas estrelas são os que mais crescem em Taxa de Ocupação e RevPar

Shares

De acordo com o AHP Tourism Monitors, ferramenta exclusiva de recolha de dados da Hotelaria nacional trabalhados mensalmente pela AHP – Associação da Hotelaria de Portugal, novembro de 2017 regista o crescimento da taxa de ocupação, em variação homóloga a nível nacional, com destaque para os destinos Alentejo (mais 14,5 p.p.), Viseu (mais 9,9 p.p.) e Oeste (mais 7,8 p.p.).

Em novembro de 2017, a taxa de ocupação quarto em Portugal cresceu 4 p.p., em comparação com novembro de 2016, atingindo os 61%. Por destinos turísticos, Madeira (81%), Lisboa (75%) e Grande Porto (66%) registaram a taxa de ocupação mais elevada. Destaque também para as 2 estrelas com um crescimento de 11,1 p.p. face a novembro de 2016.

O ARR (preço médio por quarto ocupado) fixou-se nos 74 euros, evidenciando um crescimento de 8% face ao período homólogo. Os destinos turísticos Beiras (mais 15%), Lisboa (mais 11%) e Grande Porto (mais 9%) registaram os maiores crescimentos neste indicador. Por categorias, as 5 estrelas registaram o maior crescimento (mais 11%).

O RevPAR registou um crescimento expressivo de 15%, face ao mesmo mês do ano anterior, fixando-se nos 45 euros, com os destinos turísticos Lisboa, Madeira e Grande Porto a registarem os valores de RevPAR mais elevados.

A estada média fixou-se nos 1,90 dias a nível nacional, menos 1% do que em igual período do ano anterior. Dos 13 destinos turísticos analisados pelo Hotel Monitor, neste mês de novembro, seis registaram um crescimento neste indicador: Leiria/Fátima/Templários (mais 8%), Minho (mais 5%), Alentejo (mais 4%), Lisboa e Algarve (mais 3%) e Grande Porto (1%).

Cristina Siza Vieira, presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal, declara “Como se esperava, o mês de novembro confirma a excelente performance da hotelaria nacional em 2017. No entanto temos de continuar a trabalhar, sobretudo para conseguirmos inverter o ciclo da estada média, estamos a cair há quatro meses consecutivos, e continuarmos a posicionarmo-nos em preço. Este mês de novembro mostra-nos um crescimento de todos os indicadores, à exceção da já referida estada média, mas a questão da sazonalidade em muitos destinos ainda é uma preocupação, pois se olharmos para o mês de outubro, a nível nacional, tivemos uma taxa de ocupação a rondar os 80% e em novembro ficámos nos 61%. Neste mês, não podemos deixar de destacar também o crescimento extraordinário das duas estrelas sobretudo em taxa de ocupação (mais 11 p.p.) e que consequentemente levou ao crescimento do RevPAR (mais 28%). Em termos de destinos do Hotel Monitor, o acentuado crescimento homólogo da taxa de ocupação e do RevPar no Alentejo (mais 14,5 p.p. e 48%, respetivamente) é um sinal muito relevante: não apenas se conseguiu recuperar a quebra que se tinha verificado em 2016, como se ultrapassou largamente todos os valores até à data registados nesse mês.”

MADEIRA

Em novembro de 2017, a hotelaria da Madeira apresentou um preço médio por quarto ocupado de 58 euros. A taxa de ocupação quarto e o RevPar evidenciaram crescimentos de 5,7 p.p. e 8%, fixando-se nos 81% e 47 euros, respetivamente.