Curso de Matemática Básica para preparação para as Provas dos Maiores de 23 anos

A Universidade da Madeira (UMa) vai realizar uma nova edição do Curso “Matemática Básica” de preparação para as provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos e que se destinam aos concursos especiais de acesso às licenciaturas e aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) da UMa.

O curso irá decorrer entre 26 de fevereiro e 8 junho de 2018, às segundas, quartas e sextas, das 18h30 às 20h30.

A carga horária total é de 80 horas e os conteúdos programáticos compreendem: Geometria (16h), Funções reais de variável real (28h), Representação gráfica de funções reais de variável real (22h), e Combinatória e Probabilidades (14h).

As inscrições serão efetuadas, presencialmente, no Gabinete de Apoio ao Estudante, no piso 0 do Campus da Penteada, de 22 de janeiro a 16 de fevereiro, entre as 9h30 e as 17h30. No ato de inscrição, o candidato deverá preencher o boletim de inscrição e apresentar o Cartão de Cidadão ou o Bilhete de Identidade.

O funcionamento do curso é condicionado à existência de um número mínimo de 20 inscrições.