“Retrocesso social e político” voltar a deixar a CMF “nas mãos” do PS e o PSD

A CDU desenvolveu uma iniciativa de Campanha Eleitoral neste domingo, 19 de setembro, nas zonas altas de Santo António, no Largo das Courelas, no concelho do Funchal, onde o candidato à presidência da Câmara Municipal do Funchal, Edgar Silva, afirmou que «seria um atraso de vida para o povo do Funchal ter na CMF apenas vereadores do PS e do PSD».

Segundo Edgar Silva, «o povo do Funchal perderia força reivindicativa caso a CMF ficasse só com vereadores do PS e do PSD. As populações ficariam sem voz na CMF se apenas fossem eleitos vereadores do PS e do PSD».

Na sua intervenção disse Edgar Silva: «Para assegurar os interesses dos mais afortunados da cidade do Funchal já lá estão PS e PSD. Agora faz falta a CDU para dizer das urgências do povo do Funchal».

Dirigindo-se ao povo do Funchal, de acordo com Edgar Silva, «o maior desafio nestas eleições é o de não contribuir para que apenas os mais afortunados da cidade tenham quem defenda os seus objetivos. Os mais afortunados da cidade já têm o PS e o PSD na CMF para lhes cuidar do bem-estar». Por isso, para a CDU estas eleições revestem-se de especial importância política «para que o povo do Funchal possa garantir na CMF quem lute pelos direitos ao desenvolvimento a que o povo deve ter direito. E a exigência de direitos para o povo do Funchal só com mais CDU. Para a reclamação e colocação dos problemas do povo do Funchal é preciso votar na CDU. Seria um retrocesso social e político voltar a deixar a CMF apenas nas mãos de quem como o PS e o PSD tratam, sobretudo, dos bens e haveres dos felizardos da cidade. Seria regredir ainda mais deixar sozinhos na CMF vereadores do PS e do PSD. E estamos a tempo de impedir que tal desgraça aconteça».