‘Funchal Sempre à Frente’ tem pronto projecto de requalificação para o Jardim da Mata da Nazaré

A candidatura ‘Funchal Sempre à Frente’ tem pronto um projecto de requalificação para o Jardim da Mata da Nazaré, na freguesia de São Martinho. Pedro Calado avança que é sua pretensão quando assumir a presidência da CMF infraestrutura este espaço destinado a actividades de lazer, com todas as condições de segurança para a população. Um trabalho que será feito em pareceria com a Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) que assumiu a gestão do jardim em Fevereiro deste ano, “depois de durante 7 anos da actual presidência da CMF, não ter feito rigorosamente nada”.

“O espaço estava abandonado, devoluto, já apresentava problemas de segurança com pessoas a pernoitar, a consumir álcool e o uso e drogas”, lamentou o candidato.

Acompanhado de Bruno Pereira, o actual presidente da IHM e candidato à vereação, do candidato a presidente da junta de freguesia de São Martinho, Marco Gonçalves e de outros elementos da equipa, bem como dos arquitectos responsáveis pelo projecto, o cabeça-de-lista do PSD/CDS à CMF assumiu o compromisso de, num trabalho conjunto com as entidades governativas, fazer toda a requalificação deste espaço.

“Uma primeira fase está concluída que foi vedar todo o jardim que compreende uma área de 12 mil metros quadrados. Nós pretendemos agora, até o dia 23 deste mês, ter já os jardins arranjados e devolver o espaço para utilização das pessoas em segurança”, salientou.

No que se refere à segunda fase do projecto, Pedro Calado anunciou que será feita a requalificação do interior deste jardim.

“Vamos avançar com a realização de um concurso destinado à instalação de vários equipamentos desportivos, onde a população terá acesso gratuito. Vamos também criar uma zona de cafeteria, um coreto para espectáculos musicais e garantir também que aqui se possam realizar sessões de cinema ao ar livre, fazer actividades de teatro, de cultura e algumas exposições”, revelou ainda.

Pedro Calado quer devolver à população um espaço que estava abandonado com todas as condições de segurança.

Criar mais jardins, parques e aumentar corredores verdes na cidade é uma dos objectivos da candidatura ‘Funchal Sempre à Frente’ e que faz parte do programa eleitoral para a CMF.

Pedro Calado quer também melhorar as condições dos jardins que já existem, criando instalações sanitárias públicas auto laváveis, a exemplo do que já se faz noutros países, e zonas de acessibilidade para pessoas com pouca mobilidade.