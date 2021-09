PTP criticou a interdição de cães no mercado do Santo da Serra

José Manuel Coelho numa iniciativa junto no Santo da Serra criticou a proibição de cães no mercado do Santo da Serra por parte da Câmara Municipal.

“Quem não é amigo dos animais não é amigo das pessoas”, disse José Manuel criticando a descriminação do partido JPP pela causa animal.

O PTP também explicou que os comerciantes queixam-se que perdem clientes porque muitos visitantes levam o seu animal de estimação ao fim de semana e depois já não podem entrar no recinto do mercado.