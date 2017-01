PTP quer renegociação do subsídio de mobilidade

O deputado do PTP Madeira, José Manuel Coelho, deu uma conferência de imprensa criticando as actuais condições do subsidio de mobilidade aos residentes da RAM.

O deputado realçou que “o subsídio de mobilidade negociado pelo Governo Regional, não garante a continuidade territorial e discrimina os mais pobres que continuam sem poder viajar, pois não têm como adiantar o valor total do bilhete”.

Sendo que os que podem adiantar o dinheiro na compra dos bilhetes têm de enfrentar uma “burocracia tremenda” para obter o reembolso a que têm direito.

O PTP vai apresentar na Assembleia da Madeira uma proposta para a renegociar a portaria que estabelece a atribuição do subsidio de mobilidade, afim de colmatar estas falhas.