«Yerma – Uma Mulher Vazia e Seca» na Ponta do Sol

A OFITE – Oficina de Teatro do Estreito, apresenta o espetáculo Yerma – Uma Mulher Vazia e Seca, a partir de Federico Garcia Lorca, no próximo dia 22 de janeiro, no Centro Cultural John dos Passos, pelas 17 horas, com entrada livre.

A OFITE tem direção artística, a cargo de Zé Abreu e é constituída, atualmente, por 24 elementos entre crianças, jovens e adultos. Definem-se como um projeto de Teatro e Comunidade, residente no Centro Cívico do Estreito e contam com o apoio do Município de Câmara de Lobos.

Assim, depois deste espetáculo de teatro que teve estreia a 28 de outubro de 2016 no Centro Cívico do Estreito e de já ter sido apresentado no salão Paroquial e Cultural de Santa Cruz, no âmbito do IX Encontro de Teatro das Casas do Povo da RAM, é chegada a hora de ser acolhido pelo Centro Cultural John dos Passos, com o apoio do Município da Ponta do Sol.

Esta peça trata da história de uma mulher, chamada Yerma, que não conseguia engravidar.

Este facto afeta o seu casamento e, sua vida aos poucos vai se tornando num tormento. Uma mulher que transforma o seu desejo de ser mãe numa obsessão quase doentia, quando os seus instintos são travados por um marido que não pode, nem quer, deixar descendência. Como alternativa, Yerma poderia procurar um filho fora do matrimónio, mas as suas fortes convicções morais, fruto de uma sociedade vigilante e castradora, impedem-na de considerar, sequer, essa hipótese.

Para a OFITE a “Yerma” está em todas as mulheres do mundo, que têm o desejo de terem um filho.