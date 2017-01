Polícia Judiciária efetua detenção por tráfico de estupefacientes agravado

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, em articulação com o Estabelecimento Prisional de Setúbal, identificou e deteve, em flagrante delito, uma mulher, com 49 anos de idade, por existirem fortes indícios da prática de crime de tráfico de estupefacientes.

A mulher foi detida quando tentava introduzir produto estupefaciente naquele estabelecimento prisional, 37 gramas de haxixe, dissimulado no vestuário.

A detida, condenada anteriormente pela prática do mesmo crime, será hoje presente às autoridades judiciárias, para aplicação das medidas de coação processual tidas por adequadas.