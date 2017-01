Jorge Carvalho entrega de Certificados e Diplomas

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente hoje, pelas 18 horas, na cerimónia de entrega de Certificados e Diplomas a adultos que concluíram com sucesso os seus processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC), que decorrerá no Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional do Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ, IP-RAM).

Serão entregues 86 certificados e diplomas, assim distribuídos:

Processos de RVCC escolares:Nível Básico 2 (6.º ano de escolaridade) – seis certificados; Nível Básico 3 (9.º ano de escolaridade) – 50 certificados e diplomas; Nível Secundário (12.º ano de escolaridade) – 25 certificados e diplomas

Processos de RVCC profissionais – certificação profissional em Eletricista de Instalações: Nível 2 de qualificação – quatro certificados e diplomas; Nível 3 de qualificação – um certificado e diploma.