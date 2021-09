Diogo Goes tem “a energia certa” para dinamizar o coração da cidade

O presidente do PS Madeira esteve esta manhã na Sé, onde acompanhou o candidato da Coligação Confiança à junta durante uma arruada pelo coração da cidade. O foco nos moradores com vários melhoramentos, a revitalização do pequeno comércio, a preservação e promoção da cultura como elementos de atratividade para dar mais vida ao centro da cidade são algumas das medidas do projeto de Diogo Goes para a freguesia.

Paulo Cafôfo destaca que “a Sé precisa do Diogo Goes para dar uma nova energia ao coração da cidade, com atenção aos seus moradores e medidas concretas para resolver os problemas com que se deparam”. A Coligação Confiança apresenta no seu programa para a freguesia a promoção de atividades de envelhecimento ativo, o apoio às escolas, associativismo e a instituições de solidariedade e a melhoria das acessibilidades e da mobilidade urbana.

O presidente do PS Madeira sublinha a importância dos apoios à modernização dos pequenos espaços comerciais de forma a estarem mais adaptados e competitivos, “um importante contributo para dar uma imagem renovada à freguesia, numa zona que tão bem caracteriza a nossa história e que diariamente recebe centenas de turistas”.

Diogo Goes assumiu a cultura como motor para o dinamismo que se pretende criar na Sé. Uma ambição que colhe a simpatia do líder do PS que destaca algumas das medidas da Coligação Confiança para esta área, nomeadamente a criação de roteiros culturais e percursos pedonais de interpretação patrimonial e o apoio à preservação do património edificado.

“O Diogo Goes com o seu empenho e dedicação será capaz de construir uma freguesia mais desenvolvida, inclusiva, competitiva e sustentável, onde os cidadãos se assumem como os seus principais protagonistas”, conclui.