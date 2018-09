‘Projecto Férias’ encerra com atividades desportivas no Jardim de Santa Luzia

Decorreu, nesta sexta-feira, dia 7, o encerramento do ‘Projecto Férias’, promovido pela empresa municipal Sociohabitafunchal, no Jardim de Santa Luzia, tendo o resultado deste ano apresentado um balanço positivo.

Foram muitas as crianças e jovens, dos vários Centros Comunitários do Concelho do Funchal, que marcaram presença nesta iniciativa e que experimentaram os vários desportos ali disponíveis para todos.

O referido evento contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, acompanhado pela Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro Social na CMF, assim como do administrador da Sociohabitafunchal, Filipe Rebelo.

A Esgrima foi uma das modalidades presentes nesta iniciativa, tendo cativado a curiosidade dos mais jovens que tiveram a oportunidade de experimentar fazer uns “toques”.

Quem também não ficou indiferente foi o Presidente da Câmara do Funchal que ouviu atentamente as explicações sobre esta modalidade por parte da Prof. Sónia Pereira, Presidente da Associação de Esgrima da Madeira (AERAM).

Paulo Cafôfo experimentou ser “esgrimista” por uns momentos, mostrando que está pronto para futuros ‘duelos’. Este evento culminou com todos os jovens a se mostrarem muito animados. Fotos: SS