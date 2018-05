José Manuel Coelho mostra a precariedade nos Marmeleiros

Shares

José Manuel Coelho, do Partido Trabalhista Português (PTP-M), denuncia, na sua página do facebook, a precariedade patente no Hospital dos Marmeleiros, após uma visita que efetuou ao local.

Segue-se o teor: «Hoje fui visitar um velho camarada meu da antiga UDP. Homem de muitas lutas, que se encontra hospitalizado no velho Hospital dos Marmeleiros. Estivemos conversando em vários assuntos mas aquilo que mais me impressionou foi quando falamos das precárias condições físicas do Hospital. Instalações insalubres, cheias de bolor e sujidade. Fiquei deveras incomodado com as observações do meu amigo a quem desejo rápidas melhoras para que possa sair daquele inferno. Entretanto o presidente do Governo Miguel Albuquerque, continua a assobiar para o lado! (gosta é de andar em procissões religiosas ao lado do sr. bispo. Só para ser visto)».

Coelho publicou também imagens que mostram a situação.