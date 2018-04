Nas bancas a edição 961 do Tribuna da Madeira

Shares

“O 25 de Abril continua-se a construir todos os dias”

Todos tiveram direito a discursar e a opinar na Assembleia Municipal, nas comemorações do Dia da Liberdade. Foi uma das promessas de Paulo Cafôfo e que tem mantido desde que tomou posse na Autarquia do Funchal.

Calado leva vento a Lisboa

Governo Regional quer soluções para os limites à operacionalidade do Aeroporto da Madeira.

Albuquerque recebe “Medalha de Honra”

Trata-se da mais alta condecoração da Associação Portuguesa dos Autarcas Monárquicos.

Falta de segurança nas levadas leva “Voto de Protesto”

As recentes mortes de dois turistas quando realizavam um percurso pela Levada das 25 fontes levanta, novamente, a questão da insegurança nos percursos pedestres.

Mais Porto Santo vota contra prestação de serviço de 2017

Na última reunião ordinária do órgão executivo da Câmara Municipal do Porto Santo, o Mais Porto Santo votou contra o processo de prestação de contas da gerência de 2017, “por uma questão de coerência”, explica José António Castro, líder deste movimento de cidadãos.

“Karma Yoga” em retiro na Ponta do Pargo

A Monja Didi Ananda Tapasiddha, de Nova Zelândia, estará presente.

Funchal reconhecido como Município Amigo do Desporto

A Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD) entregou ao Município do Funchal a bandeira de Município Amigo do Desporto. Este é o terceiro ano consecutivo em que o Funchal recebe o galardão, vendo ser publicamente reconhecido o investimento municipal no desenvolvimento desportivo do concelho.

Queixas sobre comércio eletrónico aumentaram 51%

No primeiro trimestre de 2018 e face ao período homólogo, o PORTAL DA QUEIXA – a maior rede social de consumidores do país – registou um aumento na ordem dos 51% do número de reclamações relacionadas com o comércio eletrónico. Um aumento significativo que o PORTAL DA QUEIXA relaciona com o aumento na utilização da internet pelos portugueses para realização das suas compras.

Vinhos e Espumantes da Madeira no Largo da Restauração

Os Vinhos Brancos, Tintos, Rosés e Espumantes da Madeira estarão em destaque nas festividades da Festa da Flor, com um espaço privilegiado e unicamente destinado a estes produtos, no Largo da Restauração.

Dia Mundial da Dança “fora de portas”

As comemorações do Dia Mundial da Dança decorrerem no Teatro Municipal Baltazar Dias mas também em diversos pontos da cidade do Funchal. Para além do concerto de Bruno de Azevedo, agendado para o dia 28 de abril, às 21 horas, e do espetáculo “Sopro” com Sofia Neuparth e Margarida Agostinho marcado para o dia 29 de abril, às 21 horas, haverá uma série de atividades com a comunidade de forma a assinalar o ‘Dia Mundial da Dança’.