Nas bancas a edição 1340 do Tribuna da Madeira

«Vila Galé Santa Cruz» vai ter 24 quartos duplos no piso -1

O «Hotel Vila Galé Santa Cruz», uma unidade de 4 estrelas, vai aumentar a sua capacidade fixa de alojamento em 48 camas, o que corresponde a um incremento de cerca de 4,6% na oferta actual da unidade hoteleira. São mais 24 quartos, que o Governo Regional (GR) resolveu viabilizar por estarem “reunidas as condições para ser concedida a majoração na capacidade de alojamento”. O promotor, a empresa «Vila Galé Sociedade de Empreendimentos Turísticos», pretende “efetuar a alteração do piso -1 do edifício existente (sem qualquer ampliação do mesmo), adaptando os espaços interiores para criação de mais 24 quartos duplos, correspondentes a 48 camas, o que aumenta a capacidade fixa para as 572.

Confiança confronta executivo PSD com “escândalos” por explicar

Na primeira reunião de Câmara do mês de agosto, a equipa da Confiança levou ao Período Antes da Ordem do Dia um conjunto de preocupações dos funchalenses e exigiu esclarecimentos sobre casos graves que têm abalado a credibilidade da atual maioria PSD. “Na condução da reunião, o PSD demonstrou pouco respeito democrático, com excessos verbais e falta de serenidade, procurando empurrar para o esquecimento os assuntos mais incómodos até ao final do mandato”, afirma Gouveia.

“Credibilidade” e “capacidade” para governar

PS candidata-se para vencer e está preparado para governar a Câmara do Funchal. Uma candidatura para vencer, com gente preparada e prioridades bem definidas para resolver os problemas dos funchalenses e planear o futuro da cidade. Foi com este propósito que o Partido Socialista entregou as listas de candidatos aos órgãos autárquicos no concelho do Funchal, um projeto que tem Rui Caetano como candidato à presidência da autarquia. “Nós temos pessoas muito bem preparadas do ponto de vista técnico e científico, temos ideias, propostas e um programa com prioridades muito bem definidas”, afiançou na ocasião o candidato socialista, elegendo como áreas fundamentais a habitação, a transparência, a mobilidade e a segurança da cidade. Como explicou, estas não são prioridades apresentadas de forma isolada, mas que estão integradas num pensamento e num planeamento estratégico que o PS tem para a cidade. Deu como exemplo a articulação entre a mobilidade, o urbanismo, o ordenamento do território, os transportes, os espaços verdes, os serviços e a sustentabilidade ambiental, áreas que apontou como importantes para estruturar a cidade.

“Explicações” sobre recuo na candidatura das Levadas

O Grupo Parlamentar do PS exige que a Secretaria Regional do Ambiente, Turismo e Cultura dê todas as explicações sobre o que levou ao recuo na candidatura das Levadas a Património da Humanidade, tendo dado entrada na Assembleia Legislativa a um requerimento dirigido a Eduardo Jesus solicitando toda a documentação sobre este processo. Os socialistas têm dúvidas de que a fraca representatividade das oito levadas de gestão pública que integraram a candidatura a Património Mundial da Humanidade seja a única razão que ditou a retirada da proposta apresentada pelo Governo Regional à Comissão Nacional da UNESCO, pedindo, por isso, os pareceres emitidos pelas várias entidades que avaliaram a candidatura, bem como a comunicação oficial onde consta a recomendação que conduziu ao recuo da Madeira em junho de 2024.

Jesus chamado ao Parlamento

Socialistas querem secretário a explicar contrato da Associação de Promoção da Madeira. O Tribunal de Contas detectou “ilegalidades” num contrato da Associação de Promoção da Madeira que o Grupo Parlamentar do PS quer ver esclarecidas numa audição parlamentar a Eduardo Jesus, o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, que é também o presidente da referida associação. A entidade que “vive quase exclusivamente de fundos públicos, transferidos pelo Governo Regional”, apoia-se no “entendimento” do seu departamento jurídico, mas prepara-se para lançar novo concurso público.

Motoristas da HF voltam a parar em Setembro

Sindicato diz que greve é “para manter” caso não acabem as “discriminações salariais”. Os motoristas da Horários do Funchal (HF) vão avançar com uma nova greve em 17 e 18 de Setembro, indicou na segunda-feira o Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT), depois de mandatado em plenário de trabalhadores da empresa pública a marcar uma nova greve de 48 horas, que é “para manter” caso não acabem as “discriminações salariais”.

“Urge diminuir o montante global atribuído”

Governo Regional concede menos um milhão à Associação Protectora dos Pobres. O montante global atribuído pelo Governo Regional para a Associação Protectora dos Pobres executar a “renovação, restauração e requalificação das atuais instalações” foi diminuído em quase um milhão de euros. O projecto contratualizado no âmbito de “acordos de parceria” com “entidades da economia social” pretende contribuir para dar maior resposta à problemática dos Sem-Abrigo.

Célia Pessegueiro apela “à confiança do povo” para o último mandato

A atual autarca, avança para a terceira e última candidatura à presidência da Câmara Municipal, tendo aproveitado a ocasião para apelar à confiança dos ponta-solenses no PS, para ser possível dar continuidade ao trabalho que tem sido desenvolvido em prol da Ponta do Sol. “Esta é uma candidatura que tem quase 70% de pessoas que não são militantes do PS. É uma candidatura da sociedade civil e é com esta lista, como nas duas candidaturas anteriores, que nós queremos voltar a trabalhar na Câmara da Ponta do Sol para os ponta-solenses”, expressou a candidata.

Comprar casa exige 71% dos rendimentos

Taxa de esforço sobe no arrendamento, mas estabiliza para compra de casa. O esforço financeiro exigido para arrendar uma casa em Portugal aumentou para 83% no segundo trimestre, um ponto percentual (p.p.) acima dos 82% registados na mesma altura de 2024. Já na compra de habitação, a taxa de esforço nacional manteve-se estável nos 71% durante esse intervalo. A conclusão é do idealista, que analisou a evolução das taxas de esforço entre os segundos trimestres de 2024 e 2025, tanto no mercado de compra como no de arrendamento.

