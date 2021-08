A candidatura da Coligação PSD/CDS ‘Funchal Sempre à Frente’ apresentou, no passado dia 29, no Palácio da Justiça, no Funchal, a Lista de Candidatos às Eleições Autárquicas de 26 de Setembro.

Para Pedro Calado, candidato a Presidente da Câmara Municipal do Funchal, estas são “listas muito completas e equilibradas”, compostas por pessoas “leais, com provas dadas nas suas actividades profissionais e com dedicação à causa social”.

O candidato da coligação Funchal Sempre à Frente acrescentou ainda que nestas listas “praticamente todas as profissões estão representadas”.

“Temos uma boa lista, com representantes de todas as freguesias do concelho do Funchal, e temos pessoas com muita experiência autárquica”.

“Temos tudo para ganhar o Funchal e estamos certos de que a população vai entender o nosso projecto e que no dia 26 de Setembro sairemos vencedores destas eleições”, afirmou Pedro Calado. O candidato fez ainda questão de assumir “um compromisso bem claro com toda a população”:

“Vou sair do Governo muito antes das eleições. Vou estar em funções algures até ao final de Agosto, mas a partir desse momento vou dedicar-me a 200% à cidade do Funchal, ao concelho do Funchal, onde já trabalhei durante oito anos”.

“Quero abraçar o projecto do Funchal a 200%, com todas as minhas forças e convicções. Eu e todas as pessoas que estão comigo e que fazem parte destas listas”, sublinhou.

A lista liderada por Pedro Calado à Câmara Municipal do Funchal conta com nomes como Cristina Pedra, Bruno Pereira, Margarida Pocinho, João Rodrigues e Nádia Coelho. Completamente paritária, esta lista é composta por 11 homens e 11 mulheres. A idade média dos candidatos é de 43 anos.

Já a lista à Assembleia Municipal, liderada pelo médico pediatra José Luís Nunes, tem 66 candidatos, dos quais 45% são mulheres. A média de idades é também de 43 anos.