“O Microceno é um projeto multidisciplinar”

A Sala da Assembleia Municipal do Funchal acolheu a apresentação pública do projeto Microceno, que é apoiado pela Câmara Municipal do Funchal, e que teve como destaque a expedição às Ilhas Selvagens durante o mês de julho. Este projeto permitiu explorar, pela primeira vez, a microbiologia e mineralogia das grutas vulcânicas terrestres e marinhas destas ilhas.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, fez a abertura da cerimónia, acompanhado pela Reitora da Universidade de Évora, Ana Costa, e pela Investigadora responsável do projeto Microceno, Ana Zélia Miller.

Após ter começado por cumprimentar todos os presentes, o Autarca referiu que “este projeto foi apoiado desde a primeira hora pelo Município do Funchal, uma expedição onde está bem vincado o aporte ao conhecimento generalizado do nosso território, nomeadamente à Região mais a sul de

Portugal, que são as Ilhas Selvagens”. Acrescentou ainda: “No carinho que demos a esta expedição fica afirmado o compromisso que a Câmara do Funchal tem para com a Ciência e para com a investigação. Somos provavelmente a única Câmara do País que possuí um Departamento de Ciência, onde desenvolvemos um trabalho importante de estudo, que já nos permitiu contribuir com diversas publicações científicas para esta área”.

Referiu ainda: “É motivo de muito orgulho para a Autarquia receber aqui nos Paços do Concelho os resultados, ainda que preliminares, desta expedição às Ilhas Selvagens, demonstrando o quão é fundamental envolver os municípios em projetos de conhecimento e de investigação científica. Neste caso especifico, vem também ajudar a tornar estas ilhas ainda mais conhecidas, tanto a nível nacional como internacional”.

Miguel Silva Gouveia concluiu agradecendo ”a todos aqueles que contribuíram para que esta expedição fosse um sucesso, num local que pertence ao Funchal e que reúne uma extraordinária biodiversidade endémica. A Câmara Municipal está sempre disponível para continuar a apoiar e a contribuir para o engrandecimento do conhecimento em Portugal”.

No programa da apresentação pública da expedição científica às Ilhas Selvagens houve espaço para várias intervenções. Ana Costa Freitas, Reitora da Universidade de Évora, referiu que “apostar nos cientistas é uma aposta grande”.

Foi abordado «Um pouco de história sobre as ilhas Selvagens. 50 anos da Reserva Natural» com intervenções de Manuel Biscoito, Museu de História Natural do Funchal e de Carolina Santos, Divisão de Gestão e Valorização de Áreas Classificadas, IFCN IP-RAM.

Seguindo-se o tema «Projeto Microceno: Exploração científica multidisciplinar para o estudo das grutas vulcânicas das Ilhas Selvagens, com moderação de António Candeias.

Ana Miller, investigadora responsável do projeto Microceno (Universidade de Évora) apontou os objetivos deste projeto, em que um deles é a diversidade, distribuição e função das comunidades microbianas. Referiu, na ocasião, que “o Microceno é um projeto multidisciplinar. É um projeto que iniciou-se com uma expedição às Ilhas Selvagens”.

Teresa Caldeira (Universidade de Évora) falou sobre «Análises de compostos bioativos com interesse para a indústria farmacêutica», realçou sobre «se os microrganismos são problema ou solução». E afirmou que “a expedição às Ilhas Selvagens foi um sucesso”.

Igor Tiago (Universidade de Coimbra) comentou sobre os «Estudos funcionais de genes envolvidos em processos de biomineralização», e afirmou “espero que este pojecto seja um sucesso em termos de resultados no futuro”.

Tiveram também direito a intervenção José Maria de la Rosa, IRNAS-CSIC – «Reconstrução de alterações ambientais em tubos de lava/grutas vulcânicas»; Francesco Sauro & Samuel Payler, Agência Espacial Europeia (ESA) – «Geologia e mineralogia em grutas vulcânicas. Preparação para exploração espacial usando análogos de Marte» e Matteo Massironi (Universidade de Pádua) – «Desenvolvimento de mapas tridimensionais de grutas vulcânicas e sua implicação em futuras missões espaciais».

A «Cooperação científica para o projecto Microceno» foi comentada, por via online, por Manuel Wilhelm, da Agência Espacial Portuguesa (Portugal Space).

O Cosmonauta da Agência Espacial Russa (Roscosmos), Sergei Kud-Sverchkov falou sobre a experiência na estação espacial internacional (ISS). Exemplo de cooperação internacional para a exploração e o conhecimento. Sublinhou que a expedição às Ilhas Selvagens “foi como um teste profissional”, realçando os cuidados a ter nas expedições em que cada passo dado tem de ser bem pensado antes de agir. Foi apresentado o vídeo da expedição feita pela sua equipa.

O encerramento foi feito por António Candeias, Vice-Reitor da Universidade de Évora; Francesco Sauro, Instrutor de astronautas da ESA; Ana Z. Miller, Investigadora Responsável do projecto Microceno e Sergei Kud—Sverchkov, Cosmonauta da Agência Espacial Russa (Roscosmos).

António Candeias sublinhou que “o Microceno é um projecto especial”, pela equipa participante assim como pela temática. Disse também que é um projecto demonstrador das universidades portuguesas, Évora e Coimbra, assim como da UMa”. E realçou que “o projecto Microceno começa agora. Espera-nos três anos de trabalho de investigação”.

A iniciativa culminou com um Madeira de Honra oferecido aos participantes pela Câmara Municipal do Funchal.