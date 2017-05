Navio hidrográfico da Marinha Almirante Gago Coutinho investiga mar das Selvagens

O navio hidrográfico Almirante Gago Coutinho, após 10 dias a navegar ao largo das Ilhas Selvagens, terminou a primeira fase da campanha de trabalhos que tem vindo a executar para estudo do fundo marinho, projeto essencial para garantir o conhecimento do Mar Português.

Foram realizados levantamentos para caraterização do relevo e natureza dos fundos marinhos, nomeadamente com a utilização de sondadores para medição das profundidades, magnetómetro para deteção de anomalias magnéticas e perfiladores de sísmica para medição da espessura da camada de sedimentos existente no fundo marinho.

Na próxima campanha serão recolhidas amostras de sedimentos do fundo do mar para análise laboratorial.

O navio irá estar atracado no Funchal e pode ser visitado nos dias 26 e 28 de maio, entre as 14h00 e as 18h00.