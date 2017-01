NRP Tejo pela primeira vez em missão nas ilhas Selvagens

O NRP Tejo realizou, ontem, dia 5, a sua primeira missão às Ilhas Selvagens, no âmbito do apoio institucional à Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Nesta missão, o navio patrulha Tejo assegurou o apoio logístico necessário à rendição dos agentes da Policia Marítima, do Posto do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal nas ilhas Selvagens e do militarizado do troço-mar em funções na Repartição Marítima do Funchal nas ilhas Selvagens (ERMFS).

Simultaneamente, apoiou a rendição dos vigilantes da natureza do Instituto das Florestas e Conservação Natureza em funções na Reserva Natural das Ilhas Selvagens.

Durante o período da missão foi igualmente assegurada a vigilância e fiscalização nas áreas marinhas protegidas circundante às Ilhas Selvagens, garantindo a salvaguarda dos interesses nas águas sob soberania e jurisdição nacional.