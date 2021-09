Funchal Sempre à Frente’ vai apoiar a Casa de Saúde de Câmara Pestana

A candidatura ‘Funchal Sempre à Frente’ assumiu hoje o compromisso de despachar o licenciamento de utilização do novo espaço dedicado à rede de cuidados continuados da Casa de Saúde de Câmara Pestana. A instituição aguarda resposta da CMF há mais de um ano. Uma situação que Pedro Calado considera lamentável, tratando-se de uma unidade de saúde, o que só comprova, uma vez mais, que o departamento de urbanismo da autarquia não está a funcionar.

Pedro Calado, acompanhado do candidato a presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo, Tiago Freitas, e de outros elementos da equipa visitou esta manhã as instalações das Irmãs Hospitaleiras e a instituição que acolhe cerca de 300 utentes e tem ao serviço 200 funcionários.

O cabeça-de-lista à CMF pela coligação PSD/CDS assumiu outro compromisso de arranjar meios de transporte para que os utentes possam fazer passeios com regularidade à volta da ilha. “Estas pessoas apresentam uma carência de sair com periodicidade e ter contacto com o mundo exterior e vamos dar apoio para que haja transportes apropriados. O objectivo é disponibilizar uma a duas carrinhas de 20 lugares que possam dar apoio a esta instituição. Um trabalho que será articulado com a junta de freguesia de São Gonçalo a exemplo do que já é feito com outras juntas e que não está acontecer nesta freguesia”, salientou.

Pedro Calado aponta como grande objectivo proporcionar aos utentes da Casa de Saúde de Câmara Pestana sair da instituição em determinadas alturas festivas do ano, permitindo mais dignidade na sua vida e integração social, com passeios, com idas ao teatro, ao cinema, ao circo e ter um contacto intergeracional.