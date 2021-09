‘Madeira Legend’ revive o figurino da “Volta à Ilha”

O ‘Rally Madeira Legend’, prova organizada pelo Club Sports da Madeira, vai para a estrada nos dias 29 e 30 de outubro. Esta prova vai contar com a participação de Massimo Biasion, vencedor do Rali Vinho da Madeira de 1983. Este é um Rally para reviver o que foi o Rali Vinho da Madeira nos primeiros anos do Campeonato da Europa.

O presidente do Club Sports da Madeira refere que este Rally relembra o figurino da “Volta à Ilha”.

Na conferência de imprensa, realizada para a apresentação deste evento, Paulo Fontes afirma: “A Madeira está bem em termos de viaturas clássicas, está bem também na parte da competição automóvel com o campeonato da Madeira e com o Rali Vinho da Madeira de Ralis, mas faltava uma prova destas que, como eu disse, está a ter grande incremento, grande força, e são eventos que estão a ser uma aposta de países e de regiões. E nós, com as responsabilidades que o Club Sports madeira tem no desporto automóvel de competições, e sempre pioneiro em todas as organizações, não podíamos ficar para trás. Não queríamos deixar a Madeira ficar para trás e, naturalmente, com o apoio do Governo Regional vamos levar para a estrada esta edição do Legend”.

No ano passado a prova não foi realizada devido à pandemia. Este ano, segundo Paulo Fontes, “estamos prontos e queremos com muita força, com muito apoio com as parcerias de sempre, levar esta prova para a estrada e oferecer aos madeirenses de todas as gerações a oportunidade de ver estas viaturas a circularem e a desafiarem as estradas da Madeira”.

Disse ainda: “Estamos a apostar forte no sentido de levar esta prova também à internacionalização. E a sua internacionalização passa também por termos figuras de cartaz a disputar a prova, chamadas de atenção para a prova que se disputa na Madeira e começar a pô-la nos circuitos internacionais das provas Legend, e fazer o circuito internacional para integrarmos o campeonato deste tipo de provas, deste tipo de ralis”. Adianta: “E, com certeza, que dentro de um a dois anos estaremos já a fazer a candidatura e a termos o rali também posicionado para sermos mais uma prova internacional, mais um evento desportivo automobilístico que vai promover e projetar a Madeira”.

O secretário regional Eduardo Jesus, também marcou presença na conferência de apresentação do evento. Referiu que “esta é uma tendência mundial. Esta classe dos Legend, ao fim e ao cabo, permite que pessoas com grande poder aquisitivo concretizem o seu bem estar, apreciando as suas viaturas em estradas onde decorreram ralis emblemáticos”.

O governante com a pasta do turismo realça que este “é um evento que naturalmente trará à Madeira muita curiosidade, não só porque o Rali Vinho da Madeira foi fazendo história ao longo de muitas décadas mas também serviu de palco para a afirmação de muitos aqueles que foram os campeões do Mundo. Muitos deles começaram no Campeonato da Europa, e começaram aqui na Madeira a conquistar essa sabedoria que os permitiu a chegar a campeões do Mundo”.

Aponta ainda: “A Madeira tem o cenário, tem o palco, tem o Club Sport Madeira que é um clube com uma grande experiência, com provas dadas, com grande reconhecimento internacional. Eu julgo que reúnem-se aqui as condições para que, através de uma parceria com a Xracing, também se promova e se realize na Madeira esse mesmo evento que vem, naturalmente, preencher a nossa oferta”.