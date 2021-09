Reabertura do serviço de urgência em Santana não é uma questão eleitoralista, é uma exigência do CDS!

“Mais importante e tão histórico como a inauguração da via expresso amanhã, seria também histórico, da parte do Governo Regional, reabrir as urgências à noite, no concelho de Santana.

É, de facto, importantíssimo uma obra como a via expresso para São Jorge e o Arco de São Jorge mas, continua a ser igualmente importante, e não é uma questão eleitoralista, pois o CDS foi o primeiro partido a opor-se firmemente ao fecho das urgências à noite no Centro de Saúde de Santana, que esta situação se resolva para o bem da nossa população. Portanto, nós vamos continuar a exigir que o serviço de urgência reabra e vamos continuar a achar que o Governo Regional vai querer tornar histórico também, essa decisão de voltar atrás e corrigir o erro do passado, que foi encerrar o serviço de urgências à noite, em Santana.

O segundo maior concelho, em termos geográficos, é Santana e, de facto, não podemos continuar a ter medo de não chegarmos a tempo às urgências, em Machico.”