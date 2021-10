Massimo Biasion surpreende no ‘Legend Talks’

Realizou-se, nesta quinta-feira, o ‘Legend Talks’, evento inserido no programa do Rally Madeira Legend, prova que estará na estrada esta sexta-feira e sábado, dias 29 e 30. Este acontecimento, que teve como palco a Village Legend, na Praça CR7, promoveu uma conversa sobre ralis e automóveis de competição para a qual estavam convidados pilotos, navegadores e jornalistas. Na ocasião, e em modo surpresa pela organização do evento, Massimo Biasion apareceu com a viatura com a qual vai para a estrada no Legend atraindo a atenção dos presentes que não perderam tempo a pedir autógrafos e as tão solicitadas selfies ao ex-campeão mundial.

A Village Legend é uma infraestrutura criada em torno da prova organizada pelo Club Sports da Madeira onde funcionarão locais de apoio aos concorrentes, os parques fechados, locais de acolhimento e também ponto de partida e chegada das etapas.