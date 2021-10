Nas bancas a edição 1142 do Tribuna da Madeira

Carga fiscal é ‘calvário’ na Madeira

PAEF está “entranhado e enraizado na economia local”. JPP e PS não têm dúvidas que o elevado custo de vida dos madeirenses não pode ser dissociado da carga fiscal ‘herdada’ do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF), assinado por Alberto João Jardim quando a Região Autónoma se viu confrontada com a “bancarrota”. Apesar dos “erros do passado” cometidos pelo PSD-M, os partidos consideram que há margem para reduzir impostos e aliviar a vida das famílias.

Urgência é consensual em Santana e Porto Moniz

O problema “não é novo” e há insistência nos “alertas”, mas o Governo Regional ainda não se ‘dignou’ a responder à reivindicação da população de Santana, que é “maioritariamente envelhecida e, por isso mesmo, mais necessitada” de Serviço de Atendimento Urgente durante 24 horas no Centro de Saúde local. A assembleia Legislativa debateu, na terça-feira, um projecto de resolução do Grupo Parlamentar do PS que recomendava ao Governo Regional “que garanta à população utente do concelho de Santana o alargamento do horário de atendimento das urgências do Centro de Saúde de Santana, passando a funcionar 24 horas, no total respeito pelas especificidades e necessidades da população deste concelho”.

“Porto Seguro” ambiciona reconstruir a confiança dos turistas

A Presidente da APRAM, Paula Cabaço, realça que era necessária a reposição da Marca Madeira reforçando a “segurança sanitária”. A apresentação da nova identidade visual da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) é suportada num filme promocional e uma nova brochura institucional. O secretário da Economia, Rui Barreto, afirma que o Porto do Funchal deverá alcançar os 160 mil passageiros no final do ano.

Baterias ‘carregadas’ com o apoio da UE

O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, e o presidente do Conselho de Administração da EEM, Francisco Taboada, visitaram os trabalhos referentes à obra da empreitada “Instalação e Integração de Sistema de Armazenamento de Energia com Baterias no Sistema Elétrico da ilha da Madeira” – que começaram na segunda quinzena de setembro – abreviadamente designada por Central de Baterias da Madeira (CBM), da responsabilidade da EEM-Empresa de Eletricidade da Madeira, S.A., inserida no Complexo Industrial da Central Térmica da Vitória (CTV), concelho do Funchal, após a prévia preparação do local para receber esta instalação.

Calado pede “bom senso”

Na reunião para a instalação da Câmara do Funchal, o Presidente Pedro Calado realça a importância de terem de estar “todos unidos, respeitando as ideias diferentes”. A primeira reunião de Câmara aconteceu nesta quinta-feira, dia 28. Os pelouros já foram atribuídos à equipa que, segundo Calado, é composta por “pessoas idóneas”

PSD-M ‘abana’ São Bento

Disponibilidade para “conversar” marcou discussão do OE2022. O voto favorável dos três deputados do PSD-M ao Orçamento de Estado para 2022 – se somados aos 108 do PS, aos 3 do PAN e aos 2 das deputadas não inscritas – permitiria que o documento passasse na Assembleia da República. Paulo Cafôfo diz que o líder do PSD-M fez “declarações públicas desajustadas” e que “não enobrecem o cargo” de presidente do Governo Regional.

“conservação” e “conhecimento” nas Selvagens

Foi apresentado o programa de comemorações dos 50 anos de Reserva das Ilhas Selvagens. Na ocasião, a Secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, lembrou o árduo trabalho na primeira reserva natural de Portugal. “Passados 50 anos de trabalho, empenho e de uma enorme dedicação à conservação da natureza, é o momento de reconhecer e agradecer a todos os que contribuíram para o enorme sucesso da primeira Reserva Natural de Portugal – as Ilhas Selvagens”, disse a secretária no evento que decorreu a bordo do NRP Douro, no cais norte da Pontinha.

Aves em ameaça de extinção

A BirdLife International, cujo membro em Portugal é a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), publicou a Lista Vermelha das Aves da Europa 2021. Segundo esta avaliação do risco de extinção, 1 em cada 5 espécies de ave no continente está ameaçada de extinção, com as ameaças a estenderem-se do mar aos campos agrícolas. No entanto, nem tudo está perdido: o estudo mostra também o impacto positivo dos trabalhos de conservação de espécies, com a recuperação do priolo (Pyrrhula murina) nos Açores entre os casos de sucesso.

Festival “desperta” Funchal para o Improviso Musical

Depois do cancelamento da primeira edição do Festival de Improvisação Musical no Funchal, agendado para março de 2020, devido à pandemia de Covid-19, o Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, prepara-se para acolher, nesta sexta-feira, dia 29, o Mini Festival de Improvisação Musical do Funchal. Este Festival, sob o título “AWAKENING”, realiza-se em formato concerto, com início às 20h00, e resulta de uma coprodução entre o Laboratório de Arte Intermédia (L.EAI) do Conselho de Cultura da Universidade da Madeira e do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode. Do cartaz do festival, constam músicos de Espanha, Hungria e Portugal, nomeadamente Luiz Muñoz Clares, János Agócsi e Paulo Chagas. A entrada é livre, mas está sujeita à lotação da sala.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online