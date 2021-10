Miguel Andrade é o vencedor do Rally Madeira Legend

Foi ao volante de um Renault 5 GT Turbo que Miguel Andrade venceu o Rally Madeira Legend após acesa disputa com Rui Conceição, em Ford Escort RS Cosworth.

A separar os dois primeiros classificados ficaram apenas 1,7 segundos, a mesma diferença que existia após a realização da sexta prova especial do programa, na medida em que foram muitos os concorrentes a terem de percorrer o ultimo troço cronometrado em ligação devido ao acidente, sem consequências, de César Freitas com um Ford Escort Mk I. No lugar mais baixo do pódio ficou João Martins, equipado de um Ford Escort Mk I e um dos principais animadores deste rali desde o seu começo. Nos lugares imediatos classificaram-se Cláudio Nóbrega, um dos “reis” do espetáculo com o Nissan Datsun 1200, e Eduardo Veiga, piloto e um Ford Escort Mk II.