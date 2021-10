‘Madeira Legend’ arranca hoje para a estrada

Todas as expetativas estão hoje viradas para o arranque do Rally Madeira Legend cujas máquinas participantes vão para a estrada, fazer as delícias dos adeptos da modalidade. O evento é da organização do Club Sports da Madeira que, na segunda edição, tem âmbito internacional. Para além de fazer reviver emoções do automobilismo de outrora, a prova permitirá ver evoluir um bom rol de 45 inscritos em que pontuam pilotos de nomeada como um antigo bicampeão mundial, Massimo Biasion, um antigo bicampeão regional, Rui Conceição, e ainda nomes que dispensam apresentações como Jorge Ortigão, antigo piloto da Toyota, e os principais animadores das provas deste tipo a nível nacional.

A comissão organizadora do evento conseguiu também juntar um excelente lote de viaturas históricas, Spirit e Legend em que pntuam alguns “monstros” do grupo B como um Lancia Delta S4 e um Audi Quattro S1 E2, dois WRC, todas as gerações de Ford Escort RS e modelos icónicos como o Renault 5 Turbo, Opel Ascona 400, Lancia Delta Integrale, várias evoluções de Audi Quattro ou Alpine Renault A110. Os concorrentes com os dois primeiros tipos de viatura disputarão entre si a vitória enquanto os participantes com viaturas Legend contribuirão apenas como pilotos de exibição, sem atribuição de tempos nas classificativas.

O programa para o primeiro dia de competição contempla as verificações administrativas e técnicas iniciais, a terem lugar na Praça CR7 a partir das 10:00 horas e a realização de uma foto de família, a acontecer no mesmo local mas às 18:00 horas. A cerimónia de partida realiza-se às 19:12 horas na Avenida Arriaga, frente ao clube organizador e tal como aconteceu durante décadas com o Rali Vinho da Madeira. A partida contará com a presença do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

Na componente desportiva de uma prova essencialmente vocacionada para a exibição serão disputadas as duas primeiras provas especiais, passagem dupla pelos 7,20 km de Palheiro Ferreiro, entre São João Latrão e o Terreiro da Luta, às 20:35 e 21:38 horas.

Na Avenida Sá Carneiro terá igualmente lugar ao final da tarde de sábado a Prova Espetáculo.