Rali da Calheta decide títulos

O Rali da Calheta, última prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira na estrada nos dias 12 e 13 de novembro, decidirá quem serão os novos campeões regionais da modalidade. A prova organizada pelo Club Sports da Madeira será palco da disputa entre Alexandre Camacho/Pedro Calado e Miguel Nunes/João Paulo, ambos em Skoda Fabia Rally2 Evo, por mais um cetro madeirense absoluto, uma luta que se antevê, à semelhança da restante temporada, bastante emocionante, para gáudio do muito público esperado na costa sudoeste da ilha.

A atribuição do título poderá, contudo, ser também condicionada pela classificação dos restantes concorrentes da boa lista de inscritos reunida pela comissão organizadora liderada por José Paulo Fontes. À partida do evento, na sempre hospitaleira vila da Calheta, estarão mais três concorrentes com viaturas R5, outros dois com carros do grupo RGT e ainda um com um WRC

Também nas fórmulas menores deverá se verificar uma grande competitividade. O Rali da Calheta servirá de palco à estreia de pilotos bem como constituirá ocasião de alguns regressos à modalidade e primeira participação de outras equipas com novos modelos. Em aberto está também a atribuição do cetro no grupo R2, destinado aos utilizadores de carros da classe RC4.