Nas bancas a edição 1202 do Tribuna da Madeira

CMF não cumpriu promessa de Calado

A “eficiência energética” nas habitações sociais do Bairro do Palheiro Ferreiro foi adiada por uma prorrogação do prazo para conclusão da empreitada. O presidente da CMF disse, em Novembro de 2021, que a autarquia não iria permitir a prorrogação de prazos inicialmente previstos nos contratos de obras. Segundo os vereadores da oposição, as prorrogações já acontecerem este ano por “demasiadas vezes”.

Votos de “Solidariedade” e “optimismo”

Este Natal é vivido mais com espírito festivo após uma fase menos boa devido à pandemia Covid-19. As pessoas estão mais ‘descansadas’ no que se refere aos festejos natalícios no cumprimento das tradições. No entanto, o futuro é encarado com um cenário ainda preocupante mas as expetativas são positivas. O «Tribuna» regista nesta edição algumas mensagens de Natal e expetativas para 2023.

Presépio exibe tradições madeirenses

O MadeiraShopping acolhe a exposição de um presépio tradicional madeirense que se encontra junto à casa do Pai Natal, no Piso 0. Com mais de 100 peças, este presépio distingue-se por ser mecanizado e executado à mão.

Aquacultura – PS incita população a se pronunciar

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista esteve, nesta segunda-feira de manhã, na Fajã dos Padres, para apelar à população que faça ouvir a sua opinião na consulta pública relativamente à instalação de novas jaulas de aquacultura na Ribeira Brava. Olga Fernandes alertou que a ampliação da piscicultura na Ribeira Brava contempla a instalação de 20 jaulas de maior capacidade em frente às praias do Calhau da Lapa e da Fajã dos Padres, que se juntarão às 20 já existentes ao largo do Sítio da Pedra de Nossa Senhora, com impacto direto no ambiente, na paisagem e na economia das freguesias da Ribeira Brava e do Campanário.

“Está de acordo com os pressupostos”

Secretaria Regional da Saúde rebate acusações. O Grupo Parlamentar do PS-M considerou que a Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil está a violar a lei ao canalizar utentes do Sistema Regional de Saúde para “uma única farmácia” e “sonegar informação aos deputados da Assembleia Legislativa da Madeira”. Confrontado com as acusações, o gabinete de Pedro Ramos garante que a Preparação Individualizada de Medicação “está a ser realizada de acordo com os pressupostos estabelecidos no protocolo”.

Tudo a postos para a Noite do Mercado

A Noite do Mercado está de volta, sem restrições. É um dos eventos mais marcantes da quadra natalícia que se realiza esta sexta-feira, no Mercado dos Lavradores e ruas circundantes e que atrai milhares de pessoas.

Peça de teatro “Saltos Altos” será transmitida online

No período natalício, o Teatro Municipal Baltazar Dias irá disponibilizar a peça de teatro “Saltos Altos”, de Juliana Andrade, em formato online, no seu youtube e facebook, no dia 26 de dezembro, pelas 18 horas, permitindo que um número alargado de pessoas possa visionar aquele que foi o espetáculo de arranque de temporada artística 2021/2022.

Caminho Real percorre as tradições natalícias

A Associação do Caminho Real da Madeira promoveu, no passado sábado, dia 17, a última actividade do ano de 2022, que contou com cerca de meia centena de participantes, que aceitaram o desafio de percorrer as tradições natalícias pelos caminhos vicinais entre a Vila da Calheta e o Loreto.

«Apagão por uma noite» com mais vida

Um apagão para trazer vida à noite – é este o desafio da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), que nesta época festiva lança uma campanha de angariação de fundos em que, por cada 10€ angariados, irá apagar um candeeiro de rua na ilha da Madeira. O objetivo da ação é mostrar o impacto da luz artificial excessiva, e em simultâneo angariar financiamento para o trabalho da associação em salvar cagarras e outras aves marinhas, e implementar soluções que reduzam a poluição luminosa. A campanha decorre até ao final de janeiro, em www.noitecomvida.spea.pt.

“Apadrinhe este Natal”

Iniciativa permitiu entregar 108 prendas em Santa Cruz. Naquela que é a 5ª edição da iniciativa “Apadrinhe este Natal”, iniciativa que agrega todas as freguesias do Município de Santa Cruz, a Loja Solidária do Caniço e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Santa Cruz, procedeu-se hoje à entrega das prendas que foram sendo deixadas ao longo das últimas semanas nas sedes das Juntas de Freguesia e na própria Loja Solidária, à CPCJ de Santa Cruz pelos vários padrinhos e madrinhas que abraçaram esta causa solidária.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online