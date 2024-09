Nas bancas a edição 1291 do Tribuna da Madeira

“Albuquerque escolhe o caminho mais fácil”

Miguel Albuquerque ao não ir à Assembleia Legislativa, segundo Nuno Morna, “deixa no ar uma sensação de que evita o escrutínio público”. O Governo Regional, segundo o CDS/PP, devia ser “o primeiro interessado em prestar esclarecimentos” sobre o incêndio que deflagrou em 14 de Agosto.

O PS-M diz que não vai “permitir” o branqueamento dos “erros”.

Maioria chumbou debates anuais sobre o Ambiente

Oposição quis acabar com o “silêncio” sobre o Ordenamento do Território. O PCP propôs, em Julho de 2022, a realização de um debate anual sobre o Ambiente na Assembleia Legislativa da Madeira, a área em que os partidos da Oposição viam mais bloqueio do Governo Regional à “acção fiscalizadora” do parlamento. O tema voltou à ordem do dia com o incêndio do passado mês de Agosto.

Gonçalves nomeado negociador dos Socialistas Europeus

O eurodeputado Sérgio Gonçalves foi nomeado, nesta quarta-feira, negociador dos Socialistas Europeus (S&D) num importante regulamento relativo à Agência Europeia de Segurança Marítima (EMSA), enquanto membro da Comissão de Transportes e Turismo (TRAN).

Doentes oncológicos sem medicamentos

A denúncia foi feita ao JPP por familiares de vários pacientes. Lina Pereira remete ‘culpa’ ao Governo e afirma que “não há desculpas para este desleixo, para esta falta de planeamento atempado”. CHEGA ALERTA PARA “DESESPERO” NA PESCA DO ATUM Francisco Gomes, deputado madeirense do CHEGA na Assembleia da República, receia que o desespero esteja instalado no sector da pesca do atum e alerta para o fato de que muitos pescadores e armadores sentem-se completamente abandonados, ignorados e com as vidas penhoradas e em risco. Na sua opinião, o poder político não está a fazer tudo o que poderia e deveria fazer para salvaguardar os interesses dos atuneiros, proteger as famílias que dependem daquela arte de pesca e garantir legislação que não condene o setor ao desaparecimento, mas, pelo contrário, ajude as pescas a recuperar o papel de destaque que já teve e que pode voltar a ter na sociedade e na economia da Região.

Sancha de Campanella e Diogo Goes

Palestrantes em congressos internacionais

A advogada e vice-diretora geral do ISAL, Sancha de Campanella, e o docente e investigador Diogo Goes, ambos fundadores do Observatório dos Direitos Humanos, Transparência e Políticas Culturais das Regiões Ultraperiféricas, serão palestrantes no 2.º Congresso Internacional de Cidades Inteligentes e Nomadismo Digital. O evento, organizado pelo Instituto Ibero-Americano de Compliance – IIAC (Brasil) e pelo Instituto Superior Entre o Douro e Vouga – ISVOUGA (Portugal), terá lugar nos dias 2 e 3 de outubro em Santa Maria da Feira. Os docentes e investigadores também integram o comité científico deste congresso internacional. Poderá consultar mais informações em: https://iiacompliance.org/cicind-2024/

Rampa da Ribeira Brava com novo traçado

A edição deste ano vai para a estrada, no sábado, com 35 inscritos. A apresentação oficial da Rampa da Ribeira Brava 2024 ocorreu no Clube Desportivo da Ribeira Brava, reunindo as principais figuras da organização da prova e entidades envolvidas. Durante o evento, foram destacados os últimos preparativos para a competição, que será disputada no dia 7 de setembro, com um novo traçado na estrada Comandante Camacho Freitas, entre as 9h e as 17h. Haverá uma prova especial na sexta-feira, dia 6, às 21h30, no centro da Ribeira Brava.

