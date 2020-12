Nas bancas a edição 1095 do Tribuna da Madeira

“Nenhum programa social será suficiente”



João Pedro Vieira deixou a vereação da Câmara Municipal do Funchal para integrar a equipa do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. O médico diz que o Governo Regional tomou “medidas acertadas” no combate à Covid-19, mas também que “deveria olhar para as câmaras municipais e juntas de freguesia como os seus parceiros privilegiados para a resposta social e não para outro tipo de instituições, algumas delas sem qualquer legitimidade democrática e de duvidoso escrutínio”.

Funchal ‘ajuda’ a apoiar o comércio local



Foi lançada a campanha “Eu Compro Local” que visa apoiar o comércio do Funchal durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro.

‘Natal no Palácio’ com programa atrativo



O “Natal no Palácio” inicia-se nesta sexta-feira, dia 4, com a atuação no Salão Nobre da Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos”, pelas 18 horas. Fundado em 2008 e dirigido por Túlio Freitas, este agrupamento musical atua pela primeira vez no Palácio de São Lourenço.

PS-M defende mais apoios para o Norte



Têm sido aspirações dos autarcas, ao longo de anos, e o Grupo Parlamentar do PS voltou a associar-se à ‘causa’, apresentando um projecto de resolução na Assembleia Legislativa que visa aumentar o valor dos apoios comunitários para projetos de investimento na Costa Norte.

Casas de Abrigo “são resposta de emergência”



Nos últimos 18 anos as três Casas Abrigo da Madeira já acolheram mais de mil vítimas de violência Doméstica. Os dados foram revelados pela coordenadora da Equipa de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica na Comissão Especializada de Saúde e Assuntos Sociais, durante a audiência, requerida pelo PSD, que teve por finalidade “esclarecer questões Sobre as Políticas de Combate à Violência Doméstica”.

Restrições não tiram o ‘brilho do Natal’



A abertura das iluminações, na passada terça-feira, marcaram o início da quadra natalícia. O ‘Mundo Mágico’ veio dar colorido às ruas da baixa funchalense e apresenta uma forte aposta nas mais modernas tecnologias, comportando inovação e interação para as famílias madeirenses e visitantes.

“Trabalho na defesa de uma verdadeira União Europeia da saúde”



O Prémio Eurodeputados do Ano – “MEP Awards” – na categoria de Saúde – foi entregue à eurodeputada Sara Cerdas. Este prémio enaltece todos os anos o trabalho dos deputados ao Parlamento Europeu (PE) e elege aqueles que mais se destacaram nas diferentes categorias. O anúncio desta distinção foi feito pela organização “Parliament Magazine”.

Mais apoios para alunos com Necessidades Educativas Especiais



Assinala-se, nesta quinta-feira, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, promovido pela ONU desde 1992, querendo assegurar os direitos das pessoas com deficiência consagrados na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que o estado Português ratificou em 2009.

Lesados do Banif apreensivos com o Banco de Portugal



A ALBOA, Associação de Lesados do Banif, manifesta o seu descontentamento com a atuação do Banco de Portugal no processo de resolução destes Lesados, por manifesta morosidade e falta de informação e diálogo.

“Não foi falta de avisar”



Há pelo menos dois anos que moradores do Porto da Cruz alertavam para o risco de desabamento de parte de uma estrada que serve o centro da Freguesia. O cenário, que era “previsível”, confirmou-se esta quarta-feira. Agora há uma habitação à ‘beira do abismo’ e obras a fazer com carácter de urgência.

