Nas bancas a edição 1345 do Tribuna da Madeira

Trabalhadoras repudiam posição da Santa Casa da Misericórdia de Machico. As trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Machico aguardam que, até ao final do mês de Outubro, seja concretizado o compromisso da instituição de proceder ao pagamento dos retroativos salariais e diuturnidades referentes ao período de Julho a Dezembro de 2023. A decisão foi tomada em plenário, na passada terça-feira. A 31 de Outubro, novo encontro será realizado para “tomar posição perante o evoluir da situação laboral” que “em nada contribui para a melhoria da qualidade de vida dos utentes”.

Suspensão de TVDE vai para o Constitucional

Representante da República quer que tribunal avalie “legalidade” da Resolução do Governo Regional. A Resolução do Governo Regional que suspende a emissão de novas licenças de TVDE no arquipélago foi enviada para o Tribunal Constitucional pelo Representante da República para a Madeira. Irineu Barreto até revê-se na necessidade de “revisitar o regime de acesso” a uma atividade que “tem um específico impacto no território da Madeira”, mas considera que “a inação dos órgãos da República neste sentido não pode ser suprida através da atuação do Governo Regional”. O Executivo de Miguel Albuquerque justificou a medida com o argumento de que a “concentração excessiva” de TVDE “tem gerado fenómenos de saturação em determinados períodos e zonas geográficas, agravando os problemas de congestionamento nas áreas urbanas de maior densidade, com impacto direto na gestão do espaço público e no equilíbrio económico entre os diversos modos de transporte”.

Fábrica de tabacos vai encerrar no Caniçal

Empresa garante que “prioridade” agora é “assegurar todos os direitos laborais e sociais”. Mudanças fiscais e regulatórias europeias levaram a Tabaqueira, em Abril, a não encontrar “racional económico e de negócio” que justificasse a existência de um contrato de produção com a Empresa Madeirense de Tabacos a partir do próximo ano. O encerramento da unidade no Caniçal, anunciada na passada quarta-feira, é também justificado com o cessar do acordo de cedência do equipamento industrial, que é propriedade da Phillip Morris Internacional e “essencial ao funcionamento” da unidade da Madeira.

ARAE em ações de fiscalização

A fiscalização decorreu em “Campos de Férias” na Região e em estabelecimentos no Porto Santo. A Autoridade Regional das Atividades Económicas, tutelada pela Secretaria Regional da Economia, realizou ações de fiscalização junto 29 estabelecimentos onde estavam a decorrer “Campos de Férias” e instaurou dois processos de contraordenação, por falta do livro de reclamações.

Frente-mar volta a ‘animar’ candidaturas autárquicas

Luís Ferreira e Saturnino Sousa, os candidatos da coligação PSD/CDS à presidência das autarquias de Machico e Santa Cruz, têm na revitalização da frente-mar dos seus concelhos um dos objectivos de campanha. O primeiro pretende alargar o perímetro urbano e melhorar a da freguesia do Caniçal, aproveitando para oferecer melhores instalações de apoio aos pescadores. O segundo quer “dar uma nova imagem” à de Santa Cruz e fazer com que o litoral da cidade volte “a ser uma referência na Região”. “Esta é uma freguesia [Caniçal] que, devido à pressão decorrente do crescimento urbano, do aumento da procura habitacional, da procura turística e da proliferação de novas unidades de alojamento local, merece a devida atenção nas políticas autárquicas, em termos de planeamento urbano estratégico e de mobilidade sustentável”, afirmou Luís Ferreira, na quarta-feira, um dia antes de Saturnino Sousa garantir que quer renovar todo o litoral de Santa Cruz e já tem um plano para concretizar o objectivo. “Está na altura de avançar, a sério, com um projeto de requalificação da Praia das Palmeiras, que englobe toda a frente mar de Santa Cruz, tornando-a uma referência em termos balneares”, disse o candidato a presidente da autarquia liderada há 12 anos pelo Juntos Pelo Povo (JPP).

Caetano desafia funchalenses a analisarem a cidade

O candidato do PS-Madeira à Câmara Municipal do Funchal (CMF), Rui Caetano, voltou ontem (quinta-feira) a apelar aos funchalenses para que não se deixem “enganar pelas falsas promessas do PSD”. E alertou que Miguel Albuquerque, o presidente do Governo Regional (GR), quer “colocar um delegado do Governo” na autarquia para “poder continuar a fazer o que quer”. Em conferência de imprensa, realizada em frente à CMF, o socialista denunciou o que considera ser a estratégia social-democrata de impedir com que “não haja reivindicações, nem regras que venham pôr em causa” aquilo que Albuquerque e GR “querem fazer e têm feito ao longo destes anos todos”.

“Foi tudo mentira”

Ricardo Lume, candidato pela CDU à CMF, afirma que “a população do sítio das Ladeiras nas zonas altas de São Gonçalo reivindica há décadas uma via de acesso rodoviário”. Tendo em conta as promessas feitas pelo PSD em 2023, aponta que “até hoje, continua tudo na mesma”.

