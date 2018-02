Nas bancas a edição 950 do Tribuna da Madeira

Shares

PS ‘confirma’ Cafôfo para a Quinta Vigia

Autarca do Funchal recebeu “carta branca” no Congresso Regional do partido. O PS de Emanuel Câmara pretende dar à Madeira o presidente do Governo Regional que os madeirenses querem. Chama-se Paulo Cafôfo, é o presidente da Câmara Municipal do Funchal e, desde o último fim-de-semana, o candidato confirmado e aclamado pelos socialistas madeirenses como adversário de Miguel Albuquerque.

“Este mandato terá muitos desafios”

Mafalda Gonçalves foi reeleita para presidir a Comissão Política do Departamento Regional de Mulheres Socialistas da Madeira (DRMS).

Estudantes podem regressar na Páscoa

Governo Regional volta a garantir voos charter como no Natal.

Ausência de “estratégia política” na Educação da RAM

O NÓS, Cidadãos! aponta os erros e as falhas.

Hospital volta a causar troca de «galhardetes»

Declarações de dirigente nacional do PS causam polémica na Madeira.

SDM valoriza o mérito com Prémios Escolares Zona Franca Industrial

A SDM – Sociedade de Desenvolvimento da Madeira realizou, esta quinta-feira, nos seus escritórios na Zona Franca Industrial (Caniçal), a cerimónia de entrega dos Prémios Escolares ZFI 2017, evento que corresponde à 13ª edição deste concurso.

26 Milhões em incentivos às empresas

O Governo Regional procedeu à entrega de fundos comunitários para as empresas da Região.

‘Madeira – Seis Séculos de Alegria’ com investimento de 337 mil euros

O Carnaval sai à rua com mais 30 mil euros que no ano passado. Um valor apontado por utentes que poderia ser utilizado na Saúde. Porém, dá “saldo positivo”, segundo Juan Carvalho, dai não colocar em contraponto este investimento às necessidades financeiras sentidas no setor da saúde. Mas ressalva que as dificuldades financeiras que a região atravessa exige de quem governa uma clara fundamentação nas prioridades que estabelece.

