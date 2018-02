A Vida são dois dias e o Carnaval são três

Shares

Chegamos a uma época onde se trocam alguns dias de trabalho e escola, por momentos de diversão e folia ou também por competição desportiva. Depois de um início de mês, marcado por mais um fantástica edição do Torneio Solidário de Basquetebol Aquático e por mais um passeio cultural realizado pela nossa ilha com a participação de meia centena de sócios, chegamos ao Carnaval com propostas para todas as idades e gostos. Na Natação, celebramos o Carnaval com os nossos bebés no próximo sábado, dia 10, a partir das 10h00 da manhã e, à tarde, a partir das 15h00, abrimos a festa as todas as crianças que frequentam a nossa escola de natação no Complexo Desportivo da Nazaré, com um desfile onde cada qual pode trazer o seu disfarce. Na segunda-feira, dia 12, véspera de Carnaval, a festa será para as crianças do Nível 1 das 18h00 às 19h00 e Nível 2 das 19h00 às 20h00, onde as crianças serão convidadas a trazer uma pistola de água, prometendo muita folia para todos. Mas porque em tempo de férias, também se realizam provas desportivas, sete dos nossos velejadores irão participar no 44º Torneio Internacional de Carnaval a decorrer em Vilamoura. Alivar Cardoso irá competir na classe Laser Radial, e os atletas Júlia Cardoso, Elisa Rocha, Martim Vasconcelos, Salvador Saunders, João Relvas e o Salvador Gomes na Classe Optimist Juvenil, sendo esta deslocação muito importante para o desenvolvimento desportivo e social dos atletas. No ginásio AquaGym o programa de festividades carnavalescas inclui duas aulas especiais em pleno Dia de Entrudo, nomeadamente a aula de spinning às 9h30 e a aula de zumba às 10h30, onde os utentes serão convidados a trazer um disfarce sob o tema “América”. No dia 17, encerraremos as festividades da época, com uma festa de “Enterro do Osso” aberta a todos os sócios do clube, com entrada livre na sede social. Sob o tema The Great Gatsby Party e com o dress code de anos 20, a festa terá animação a cargo do DJ Kaly. As portas abrem às 21h00 e, aos foliões presentes, estão prometidos prémios para o melhor disfarce bem como algumas surpresas. Razões não faltam para aproveitar esta divertida época no seu clube, já que a vida são dois dias e o Carnaval são três.

Mafalda Freitas

Presidente