CNF Campeão Regional em Cadetes, Seniores e Infantis de Regatas em Linha k1

Após o Campeonato Regional de Regatas em Linha K1, destinado às categorias Iniciados, Infantis, Cadetes, Juniores, Seniores e Veteranos A, B e C ter sido obrigado a ser adiado, devido às condições de mar, hoje dia 27 de maio realizou-se a esperada competição.

Inserido nas comemorações do Dia da Marinha, a competição serviu para apurar os canoístas regionais para o Campeonato Nacional de Especialidade a decorrer nos meses de julho e agosto em Montemor-o-Velho.

Estiveram em prova cinco clubes, entre eles o Clube Naval do Funchal, com uma comitiva de 27 atletas nos escalões de k1 sénior, júnior, cadetes, infantil e iniciados. Com largada às 10h00, os canoístas de todos os escalões percorreram uma distância de 500 metros.

Findadas as regatas o resultado não poderia ter sido para o Clube Naval do Funchal, onde subiram ao pódio um total de 12 atletas. Neste sentido as classificações ficarão distribuídas da seguinte forma:

K1 Seniores masculinos:

1º- Duarte Camacho – CFMadeira

2º-Hugo Pereira- CTM

3º-Álvaro Pereira CNF

K1 Cadetes masculinos:

1º- Gonçalo Ribeiro – CNF

2º- Nuno Oliveira – ANCLobos

3º- Luís Nóbrega – CNCalheta

K1 Infantis:

1º- João Jesus- ANCLobos

2º-João Rodrigues – CNF

3º- Oleksand Bobuskyy – CNCalheta

K1 Iniciados:

1º-Paulo França – CTM

2º-Paulo Capelo – CNF

3º- Marco Freitas – ANCLobos

K1 Seniores Femininos:

1º- Carlota Duarte – CNF

2º- Maria Pereira – CNF

K1 Juniores:

1º- Marta Freitas – CTM

2º-Carolina Fernandes – CNF

3º- Marina Rocha – ANCLobos

K1 Cadetes:

1º- Beatriz Fernandes Santos – CNF

K1 Seniores masculinos:

1º- Marco Gomes – CNF

2º-Válter Andrade- CNF

3º-Gonçalo Ornelas – ANCLobos

K1 Juniores masculinos:

1º-João Sá – ANCLobos

2º-Paulo Camacho – CNF

3º- Tomás Alves – CTM

K1 Cadetes masculinos:

1º -João Ornelas – ANCLobos

2º- Alexey Progrebtsov – CNF

3º- Rui Barros – ANCLobos

K1 Infantis:

1º-Oskar Morozov –CNF

2º- José Vieira – CNCalheta

3º- Afonso Costa – ANCLobos.