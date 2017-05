Educação empreendedora vai chegar a 12 mil jovens Açorianos

O Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares destacou a aposta do Governo dos Açores em medidas que promovam uma cultura empreendedora e proativa, anunciando, nesse âmbito, que “o programa ‘Educação Empreendedora – o Caminho do Sucesso’ chegará a cerca de 12 mil jovens Açorianos”.

“A ‘Educação Empreendedora’ é um programa desenvolvido nas escolas dos Açores, que visa não apenas promover a cultura empreendedora orientada para a vertente empresarial, mas, sobretudo, uma cultura empreendedora perante a vida e perante a comunidade”, afirmou Berto Messias, que falava sábado, na Praia da Vitória, na abertura da conferência ‘Faz Acontecer Talks’, organizada por André Leonardo com a parceria da Direção Regional da Juventude.

“A criação de empresas e consequente criação de emprego é fundamental, mas queremos sobretudo uma abordagem proativa perante a vida, que se manifesta das mais variadas formas, nas organizações partidárias, nas organizações sociais, desportivas, culturais ou religiosas”, frisou o Secretário Regional.

Na sua intervenção, salientou que, “quanto mais participativa for uma comunidade, maior será o desenvolvimento económico e social”.

Berto Messias referiu-se ainda à pertinência da escolha do local do evento, considerando que “a realização de um evento deste tipo, que visa gerar debates e ideias para o futuro, com personalidades marcantes e inspiradoras, na Praia da Vitória, faz todo o sentido, tendo em conta os desafios com que este concelho está confrontado”.

“O Governo dos Açores continuará na linha da frente da defesa dos nossos interesses sobre os impactos das reduções na Base das Lajes. A forma como conseguimos resolver as questões laborais diretas e o conjunto de medidas que já implementámos e que contribuem para mais dinâmicas económicas, como a vinda das companhias ‘low cost’ para a Terceira ou os incentivos à atividade empresarial que disponibilizamos, são a prova disso mesmo”, assegurou.

“Mas, se há muito trabalho feito, há ainda muito para fazer no aproveitamento e valorização das infraestruturas existentes e continuaremos esse trabalho com muito empenho e com a defesa intransigente dos nossos interesses, quer junto do Governo da República, quer junto do governo norte-americano”, afirmou Berto Messias.

“Os desafios são grandes, quer aqui na Praia da Vitória, quer nos Açores, mas não tenham dúvidas que o Governo dos Açores faz acontecer todos os dias, trabalhando, inovando, criando e continuando um caminho de crescimento e evolução económica e social e para isso precisamos de todos e contamos com todos”, frisou o Secretário Regional.