“Buzinão pela Democracia” em frente a Assembleia Regional

O Movimento Cívico “Lusovenezolanos Por La Verdad” organiza na próxima sexta-feira, dia 2 de Junho, uma concentração às portas da Assembleia Regional da Madeira.

Esta manifestação pretende reunir a comunidade Luso-Venezuelana e solicitar aos protagonistas políticos da Região e os Partidos Políticos que representam, a manifestar-se abertamente se apoiam ou estão contra o regime pseudo-dictatorial que vive a Venezuela nestes momentos.

De acordo com o responsável, Enrique Vieira: “A sociedade civil portuguesa também é chamada a acudir a esta manifestação, pois é a forma mais contundente de alertar aos governos com grande expressão comunitária na Venezuela, a solicitar ante os seus representantes políticos, uma declaração pública de repúdio ante a ausência da liberdade de expressão, pela necessidade de criar um corredor humanitário entre ambos países, contra o aumento das mortes durante as manifestações pacíficas, pela libertação dos presos políticos, e contra a dissolução da Assembleia na Venezuela”.

A concentração, com o nome “Cornetazo Por La Democracia” (Buzinão Pela Democracia) está marcada para as 17:30H, com inicio pelas 18 horas, na Avenida das Comunidades Madeirenses.