Realiza-se nos dias 9, 10 e 11 de Junho próximo, a XXVIII Feira do Pão Regional, no Largo da Restauração.

O evento, organizado pelo Lions Clube do Funchal, está inserido no programa do Festival do Atlântico da Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura.

O objetivo da Feira do Pão Regional é a angariação de fundos destinados a bolsas de estudo, bem como à obtenção de bens de vária natureza para famílias carenciadas.

Nesta iniciativa, haverá refeições caseiras, lanches e petiscos, bolos caseiros, concursos de bolos (prémios aos melhores classificados), serviço de bar e animação permanente.

A abertura oficial da Feira do Pão Regional será no próximo dia 9 de Junho, às 18 horas.