RB1 refuta críticas de Paulo Cafôfo e da sua candidata à Ribeira Brava

Em nota de imprensa, Ricardo Nascimento, o líder e candidato do RB1, Ricardo Nascimento, aponta: «A Ribeira Brava não precisa de lições de moral de quem não cumpre com os seus compromissos. Não precisa de promessas falsas de quem não respeitou o que assumiu fazer em prol da população. Foi assim no Funchal quando Paulo Cafôfo, presidente do PS Madeira, por ganância e ânsia de poder, deixou para trás o projeto autárquico prometido aos funchalenses.

Dar oportunidade ao PS de mostrar o que pode fazer pela Ribeira Brava é passar um cheque em branco a um partido que não honra os seus compromissos. Que critica tudo e todos quando não tem mais argumentos. Que deixa projetos pelo caminho sem se importar com quem os elegeu. Para isso nunca vos faltou coragem e determinação.

De repente, a Ribeira Brava passou a ser um concelho de inércia, onde tudo está mal, onde não há desenvolvimento, nem interesse em ajudar a população. Felizmente a minha obra está à vista de todos e fala por si só. Já diz o ditado que o pior cego é aquele que não quer ver. Neste caso, não quer ver e não quer que os outros vejam.

Eu nunca desisti de lutar pelos ribeira-bravenses, mesmo quando alguns desistiram de mim e trabalho todos os dias em prol da minha terra e das pessoas que cá vivem, proporcionando as respostas possíveis para o bem-estar da população.

Não vale a pena prometerem mundos e fundos quando se trabalha com um orçamento limitado.

É por isso que tenho agarrado todas as oportunidades possíveis para trazer investimento e desenvolvimento a este concelho. E tenho muito mais para fazer se essa for a vontade dos ribeira-bravenses».