Dez detidos por caça ilegal

O Comando Territorial de Vila Real, através das Secções de Proteção da Natureza e do Ambiente de Vila Real e Peso da Régua, ontem, dia 21 de janeiro, deteve, em flagrante delito, dez homens, com idades compreendidas entre os 36 e os 60 anos, por caça ilegal, no concelho de Peso da Régua.

Durante uma operação de fiscalização à caça, os militares surpreenderam os suspeitos a caçar a menos de 250 metros de uma instalação de criação perdizes. No decorrer da fiscalização, foram apreendidas:

·Dez armas de caça;

·322 cartuchos de chumbo múltiplo carregados.

Os detidos serão presentes no Tribunal Judicial de Peso da Régua durante o dia de hoje.