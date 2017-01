Desmantelamento de casino ilegal

Militares do Comando Territorial do Porto desmantelaram, no passado dia 13 de janeiro, um casino ilegal na zona industrial da Varziela, no âmbito de um inquérito por prática de jogo ilegal e lenocínio.

No âmbito da operação, foram realizadas cinco buscas domiciliárias e não domiciliárias, tendo sido constituída arguida uma cidadã de 52 anos, de nacionalidade estrangeira, por prática de jogo ilegal, lenocínio e auxílio à emigração ilegal, e apreendido:

6.320 euros em numerário;

Uma máquina de contar notas;

14 mesas de jogo;

Uma arma de ar comprimido.

Foram ainda identificados 22 cidadãos, cinco dos quais em flagrante delito a jogar jogos de fortuna ou azar e três em situação ilegal no território nacional, sendo dois notificados para comparecerem nos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e o outro para extradição do território nacional.

A referida ação, contou com o apoio do SEF, da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, da Autoridade Tributária e da Inspeção Geral de Jogos.