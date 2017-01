O NRP Cacine prestou os primeiros socorros a tripulantes acidentados

Na passada sexta-feira, dia 13, cerca das 17h35, durante a manobra de atracação de um navio-mercante em Leixões, uma embarcação de apoio a manobra de cabos, foi “esmagada” entre o navio e o cais, provocando de imediato o afundamento da embarcação, tendo os dois tripulantes de 58 e 42 anos, caído à água e sofrido diversas escoriações derivadas dos embates que sofreram.

A outra embarcação de apoio à manobra de cabos presente recolheu os tripulantes e dirigiu-se de imediato ao NRP Cacine a solicitar ajuda.

À chegada da equipa de primeiros-socorros do NRP Cacine, verificou-se que um tripulante estava consciente mas em avançado estado de hipotermia e não respondia a qualquer estímulo. O outro elemento apenas estava em choque devido à situação e com pequenas escoriações.

A guarnição do NRP Cacine prestou de imediato os primeiros socorros, através do Enfermeiro e socorristas, tendo imobilizado e evacuado os elementos para as ambulâncias dos Bombeiros de Matosinhos, que entretanto tinham chegado ao local. Os tripulantes foram evacuados para o Hospital Pedro Hispano.

O NRP Cacine encontra-se em missão na Zona Marítima do Norte até fevereiro.