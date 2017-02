Burhan Ozbilici vence World Press Photo

A fotografia do assassino do embaixador russo Andrei Karlov, em Ancara, venceu o World Press Photo. O autor é o fotógrafo turco Burhan Ozbilici, da agência Associated Press.

A imagem foi captada logo depois do crime e mostra o atirador, Mevlüt Mert Altıntaş, vestido com fato e gravata, com a arma na mão direita e o braço esquerdo erguido num gesto de força. No seu rosto, transparece uma expressão de fúria e determinação. No chão está o corpo do embaixador.

Esta imagem faz parte de uma série intitulada “An Assassination in Turkey” (“Um assassinato na Turquia”), que também conquistou o prémio na categoria Spot News – Stories.

O presidente do júri, Stuart Franklin, comentou que a imagem captada por Ozbilici “é uma incrível fotografia de grande impacto noticioso”.

Foto: Burhan Ozbilici/Associated Press