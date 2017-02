O Presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, estará presente, no próximo dia 16 de fevereiro, no lançamento do livro “A Guerra nos Balcãs – Jihadismo, Geopolítica e Desinformação – Vivências de um oficial do Exército português ao Serviço da ONU”, da autoria do Major General Carlos Branco, que terá lugar, pelas 18h30, no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, ao Colégio dos Jesuítas.