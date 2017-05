José Carmo toma posse para segundo mandato como Reitor da UMa

O Professor Doutor José Carmo, reeleito Reitor pelo Conselho Geral da Universidade da Madeira (UMa), no passado dia 06 de março, vai ser investido no cargo, no próximo dia 08 de maio, em cerimónia a decorrer, pelas 16h00, no Auditório da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas. Após a investidura do Reitor tomam igualmente posse os Vice-Reitores e os Pró-Reitores.

Este evento tem lugar no âmbito da sessão solene do Dia da Universidade da Madeira, no ano da passagem dos seus 29 anos de existência.

A cerimónia inclui ainda um momento musical, as intervenções da Administradora da UMa, Doutora

Susana Teles, do Presidente da AAUMa, Carlos Abreu, e a entrega da Medalha da Universidade aos funcionários com 25 anos de serviço na Instituição. A sessão solene conclui-se com a intervenção do Reitor da UMa, Professor José Carmo, e um Madeira D’ Honra, no Pátio dos Estudantes.

O Professor Doutor José Manuel Cunha Leal Molarinho Carmo é licenciado em Matemática, Ramo Estatística e Computação, pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e doutorado em Matemática, com agregação também em Matemática, pela Universidade Técnica de Lisboa. É, desde 2000, professor catedrático na UMa. Foi membro eleito da Assembleia Estatutária da Universidade da Madeira de novembro de 2007 a julho de 2008. Entre dezembro de 2008 e novembro de 2012, integrou os representantes dos professores e investigadores no Conselho Geral.

Foi eleito Reitor da Universidade da Madeira em fevereiro de 2013 e reeleito em março de 2017.