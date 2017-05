Louvor entregue aos Comandantes José Agostinho Silva e Rui Pedro Gouveia de Sousa

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, no seguimento da resolução do Conselho do Governo, entregou um louvor aos Comandantes José Agostinho Silva e Rui Pedro Gouveia de Sousa pela dedicação e elevada competência no cumprimento das suas missões, enquanto Comandantes, respetivamente, do Corpo de Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e do Corpo de Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Para o Presidente do Governo este foi um testemunho de gratidão e admiração, enquanto cidadão e governante, para com estes dois Comandantes que se retiram da vida ativa como bombeiros, “mas que nunca se demitem do seu espírito de missão ao serviço dos outros”, como fez questão de sublinhar Miguel Albuquerque.