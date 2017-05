Escolas do Turismo de Portugal na plataforma Connective

As Escolas do Turismo de Portugal (TP) aderiram à plataforma Connective, “um serviço inovador que pretende promover a interacção” entre os alunos destes estabelecimentos de ensino e os profissionais do sector, nacionais e internacionais.

O TP explica, através de comunicado, que esta plataforma é “pioneira a nível mundial na área de serviços de mentoring empresarial e apoio ao recrutamento”, e pretende contribuir “para exponenciar o sucesso da formação e perspectivas de carreira” dos alunos dos cursos de especialização tecnológica (nível V) das 12 Escolas do Turismo de Portugal.

A plataforma Connective está disponível desde esta quinta-feira, 4 de maio, para os alunos das escolas do TP e pode ser utilizada para contacto – via video-chamada ou envio de mensagem – com os mentores Connective, entre os quais se incluem nomes como David Paduano (F&B Manager, St. Regis New York), Miguel Plantier (GM Pestana CR7 Lisboa) e Jaime Sarmento (HR Director Pestana Hotel Group).

No final da chamada, alunos e mentores avaliam-se mutuamente (1 a 5 estrelas), com os utilizadores que mais uso fizerem da plataforma e que obtiverem a melhor classificação dos mentores a serem premiados.

O lançamento desta plataforma, disponível em connective.com.pt, surge de uma parceria inserida na estratégia de formação do TP que tem vindo a reforçar a aposta na aquisição de novas competências, aproximação ao mercado de trabalho e estímulo ao empreendedorismo.

A Connective é uma startup portuguesa criada por Gustavo Martins e João Graça, que frequentaram a Les Roches International School of Hotel Management, em Marbella. A ideia foi apresentada como projecto final de licenciatura tendo, posteriormente, sido materializada no próprio negócio.