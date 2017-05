Reflexólogo Eduardo Luís participa no Congresso International na Suíça

O Reflexólogo madeirense Eduardo Luís, Presidente da Ordem Mundial de Reflexología e Presidente da RIEN ( associação Reflexología europeia ), irá estar presente no Congresso International de Reflexologia que vai acontecer este fim semana na Suíça. De realçar, será o único português presente.

O evento contará também com a presença de vários Reflexólogos de todo o Mundo, como Jeanner CAttin do Peru, Sharon statis ( Australia ) Nico Pauly da Bélgica, Peter Lund Frandsen da Dinamarca, sally Kay da UK, Thornton streeter dos USA , e Tony Porter U.K. .

O referido congresso irá destacar a importância da Reflexología nas doenças neurológicas. O Reflexólogo Eduardo Luís vai estar como representante máximo da Europa.

